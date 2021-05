Genova. Due nuove serre per l’istituto agrario Marsano e servizi per la didattica integrata (tablet, lavagne Lim e reti) per undici istituti comprensivi di Genova: sarà possibile con trentamila euro raccolto da undici Rotary Club genovesi che, facendo rete tra loro, hanno scelto di favorire la ripartenza dopo la pandemia iniziando proprio dal mondo della scuola.

