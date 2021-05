Export, Coldiretti Liguria: «Senza dazi raddoppia il “Made in Italy” in Usa»

Genova. «Raddoppiano le esportazioni Made in Italy in Usa, con un aumento del 112% nel mese successivo all’entrata in vigore dell’accordo tra il presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente Usa Joe Biden, sulla sospensione di tutte le tariffe relative alle controversie Airbus-Boeing». E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat relativi al commercio estero nei paesi extra Ue ad aprile.

