Albisola Superiore. Sconfitta per i Pirates per 25-0 in terra lunigiana contro i Red Jackets Sarzana, che quindi riaprono di fatto i giochi per i playoff. I pirati sono entrati in campo concentrati ma poco determinati. Questi sono elementi basilari per il campionato di Seconda Divisione che ha la prerogativa di un livello tecnico e fisico superiore alla Terza Divisione, dalla quale provengono i Pirates.

... » Leggi tutto