Perché è importante creare una “Area Marina Protetta” del Finalese

La “Giornata Mondiale della Biodiversità” e la “Giornata Europea dei Parchi” sono i due appuntamenti di rilievo che nei giorni scorsi hanno fatto riflettere sulle condizioni degli “ecosistemi” dai quali dipendiamo.

Nell’occasione, la Regione Liguria ha voluto partecipare agli eventi internazionali organizzando un convegno sul tema: “Biodiversità, un valore ambientale e socio-economico per il territorio”- “Biodiversità, ricchezza in Liguria”.

La “giornata” si è aperta con l’introduzione del Vicepresidente Alessandro Piana; gli interventi successivi hanno sviluppato vari temi, inserendo una serie di buoni propositi che contrastano in modo evidente con recenti provvedimenti che offendono l’ambiente.

Tutelare la “biodiversità” vuol dire preservare gli equilibri tra gli esseri viventi, mantenere la fertilità dei suoli e la proporzione ottimale tra risorse idriche e atmosfera.

Secondo l’IUCN (International Union for Conservation of Nature) “1/4 dei mammiferi e 1/8 degli uccelli sono attualmente a rischio di estinzione”.

Purtroppo è lunghissimo l’elenco delle azioni nocive che dovrebbero essere contrastate, tra queste: disboscamenti, caccia, consumo e inquinamento del suolo, riduzione delle aree protette (sia sulla terra ferma che in mare).

