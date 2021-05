Pietra Ligure, mozione della minoranza: “Il Comune autoriduce il proprio territorio trasformandolo in una terra di nessuno”

Pietra Ligure. “In genere i confini di un territorio oltre che ‘salvaguardati e difesi’ dovrebbero essere almeno ben delimitati per dare la giusta notizia, a chi transita, di sapere ‘dove sia’ e a chi risiede di sapere a quali regole deve conformarsi e rispondere, a seconda del territorio in cui è collocato – si legge in una mozione presentata dal consigliere comunale di centrodestra pietrese Mario Carrara -. A Pietra Ligure, per noncuranza e pressapochismo dell’amministrazione comunale, questo non succede. Anzi, succede l’esatto contrario: il territorio comunale è stato, di fatto, ‘autoridotto’. E non di poco”.

... » Leggi tutto