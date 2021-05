Sanremo, domani la benedizione della Madonnina dei Costiglioli

Sanremo. Il Comitato Festeggiamenti Madonnina dei Costiglioli comunica che, in luogo dei tradizionali festeggiamenti in onore della figura sacra previsti per la fine del mese di maggio, che coinvolgevano il quartiere Polo Nord, si terrà un momento di preghiera davanti all’edicola della statua, situata in via Costiglioli. L’appuntamento è per venerdì 28 alle ore 11, con la benedizione della statua da parte del parroco di San Siro Don Nicolas.

