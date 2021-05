Turismo, Garibaldi (Pd): “Mappe, luci, meeting e spot. Sono queste le priorità?”

Genova. “Quattro spot, una serie di mappe, spettacoli luminosi e la partecipazione al Meeting di Rimini, il tutto per oltre mezzo milione di euro che ora la Liguria si trova a spendere per sostenere la campagna di comunicazione istituzionale per il turismo della Regione, nel momento più importante per il rilancio del settore e mentre in altre regioni si fanno bandi e si pensa ad iniziative dirette. Per Toti è tutto comunicazione ma davvero questo elenco di spese senza una strategia è quello di cui ha bisogno la Liguria per ripartire?”. Lo afferma il capogruppo del Partito Democratico in Regione Liguria, Luca Garibaldi, commentando costi e programmi previsti dalla Regione per l’attività di comunicazione istituzionale nei prossimi tre mesi.

