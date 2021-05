Autostrade, previste chiusure notturne nei pressi dell’allacciamento con la A10 Genova-Savona

Autostrade. Sono previste nei prossimi giorni chiusure al traffico sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire il transito di trasporti eccezionali e per lavori di manutenzione delle gallerie, in orario notturno. In particolare, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la D26 Diramazione Predosa-Bettole e l’allacciamento con la A10 Genova-Savona, verso Genova, dalle 22 di lunedì 31 maggio alle 6:00 di martedì 1 giugno e dalle 22 di mercoledì 2 alle 6 di giovedì 3 giugno.

