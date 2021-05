Cantiere di Santa Brigida e semafori: lettera di “Uniti per Celle” a prefetto e presidente della Regione

Celle Ligure. “Collera ed esasperazione degli automobilisti”. Poche parole per spiegare per iscritto a prefetto di Savona e presidente della Regione lo stato d’animo di chi è alle prese, quotidianamente, con la viabilità regolamentata dal semaforo nei pressi del cantiere sul Rio Santa Brigida. Situazione che sta per esplodere, viste le lamentele: non ultime le code di ore dello scorso venerdì tra Varazze e Celle. La minoranza consiliare lancia un urlo d’aiuto e chiede un incontro urgente, con una lettera inviata ora, rispettivamente, al prefetto Antonio Cananà e al presidente Giovanni Toti.

... » Leggi tutto