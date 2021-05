“La fame non va in vacanza”, i volontari del Banco Alimentare in piazza nel weekend

Genova. In Liguria il Banco Alimentare scende in piazza con i suoi volontari per raccogliere fondi a sostegno delle famiglie in difficoltà. Con una donazione minima di 10 euro sarà possibile ricevere due vasetti da 340 gr. di gustose marmellate e un volantino informativo sulle attività di Banco Alimentare, impegnato ogni giorno a recuperare eccedenze alimentari perle persone che vivono in povertà.

