Non passa mozione antifascista, scatto d’orgoglio del capogruppo di Obiettivo Imperia Daniele Ciccione

Imperia. «Il 15 aprile del 1945 un papà, che all’epoca aveva 39 essendo nato nel 26 Giugno del 1906, dopo aver sentito un colpo di fucile esploso nei pressi della sua abitazione, con la moglie ed i tre figli scappò in fretta e furia da una frazione del comune di Testico chiamata Poggiobottaro e si nascose nei boschi per 3 interminabili giorni e tre notti». Con queste parole il capogruppo di Obiettivo Imperia in consiglio comunale Daniele Ciccione ha iniziato il suo intervento nell’ambito della discussione sulla mozione antifascista proposta dal consigliere dem Fabrizio Risso e bocciata dalla maggioranza che regge l’amministrazione del sindaco Claudio Scajola e dalla minoranza di centrodestra.

