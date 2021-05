Genova. Il ponte Morandi era un’opera “tutta tappezzata di reti” e “non bisognava fare indagini per capire che i difetti nel tempo potessero evolvere anche repentinamente”. A dirlo, come riporta l’Ansa, è Mauro Salvatore, dipendente di Aspi sentito come teste nel corso delle indagini.

... » Leggi tutto