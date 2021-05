Sanremo. Continuano gli abbattimenti di alberi. Dopo il crollo del pino domestico di venerdì scorso in via Nino Bixio, sembra che Palazzo Bellevue stia accelerando i controlli sul patrimonio arboreo comunale. Lo testimonia un’odierna ordinanza, che impone di abbattere due pini nella sopracitata via, due vicino al Forte Santa Tecla ed alcuni alberi in strada rotabile Capo Nero.

