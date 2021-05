Savona. Torna anche quest’estate per la mobilità savonese la Tourist Card: TPL Linea srl e Camera di Commercio Riviere di Liguria hanno ancora rinnovato la convenzione che consentirà, a partire dal 1 giugno e fino al 31 ottobre 2021, ai turisti in vacanza in 15 comuni della provincia di Savona di raggiungere la costa utilizzando i bus di linea della società di trasporto pubblico locale savonese.

