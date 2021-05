Una maratona per la Pediatria del San Paolo: appuntamento domenica 30 maggio con i Supereroi in corsia

Savona/Albisola. Una maratona di fitness a favore del reparto di pediatria dell’ospedale San Paolo di Savona: è questa l’iniziativa organizzata in collaborazione con “Bunny fitness center” e lo stabilimento balneare “Soleluna Beach” di Albisola, dove si terrà l’evento. Saranno presenti i “Supereroi in corsia” che chiamano a raccolta tutti i bambini che vorranno andare a salutarli. L’appuntamento è per domenica 30 maggio dalle ore 18 alle 20. I fondi raccolti saranno destinati al progetto “Nati per leggere”.

... » Leggi tutto