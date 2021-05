Vaccino, a partire dal 7 giugno in Liguria tutti gli under 60 potranno prenotare Pfizer

Genova. A partire dal 7 giugno in Liguria potranno prenotarsi per il vaccino Pfizer (o Moderna) tutte le persone under 60 a prescindere dalla fascia d’età. Lo ha spiegato questa sera in conferenza stampa il presidente Giovanni Toti dopo l’annuncio del commissario Figliuolo che ha parlato di via libera alle Regioni a partire dal 3 giugno: “Anche da noi i vaccini si liberalizzeranno, stiamo parlando di un piano che presenteremo nel corso della settimana per renderlo operativo probabilmente dal 7 giugno”, ha detto il governatore.

... » Leggi tutto