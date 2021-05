A tu per tu con mister David Balleri

A tu per tu con David Balleri, dall’agosto 2020 allenatore della formazione Juniores dell’Asd Albenga 1928. È cresciuto nel settore giovanile del Cuoiopelli, col quale ha debuttato in prima squadra, nella stagione 1986/87. In seguito ha indossato le maglie di Cerretese, Siracusa, Cosenza, Parma, Padova, Sampdoria, Lecce, Livorno, Como, Pro Livorno, chiudendo la carriera nell’annata 2009/10. Nella stagione successiva ha iniziato la carriera da allenatore nel settore giovanile, prima con la Pro Livorno e poi per ben sette anni col Livorno.

