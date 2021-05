Cinghiali, Cia Liguria chiede alla Regione una campagna straordinaria di battute di selezione e l’autorizzazione a gabbie di cattura

Genova. Danni per gli agricoltori a causa dei cinghiali: “la situazione è oltre i limiti della sopportabilità”. Per questo CIA Liguria ha chiesto espressamente al Vice Presidente e Assessore all’ Agricoltura Alessandro Piana, in occasione del Tavolo Verde convocato presso la sede della Regione, di promuovere convintamente una campagna straordinaria di battute di selezione per alleggerire la pressione degli ungulati che in questi giorni è davvero pesante. Lo rende noto la stessa Cia.

