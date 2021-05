Coronavirus, contagi in veloce discesa in Liguria e gli ospedali si svuotano: a Malattie infettive un solo paziente positivo

Genova. “Si conferma una discesa anche più veloce di quanto ci aspettassimo. Siamo a 22/23 positivi per 100 mila abitanti, quindi molto sotto la media italiana che è tra i 40 e 50 casi ogni 100 mila abitanti e molto al di sotto dell’area di rischio. Procediamo quindi verso la zona bianca il 7 giugno”. Lo ha detto ieri sera il presidente Toti sull’incidenza del Coronavirus in Liguria nella conferenza stampa del venerdì in cui vengono illustrati i dati dell’ultimo report inviato all’Iss.

... » Leggi tutto