Coronavirus, lunedì in Liguria open day Astrazeneca per ragazzi tra i 12 e i 15 anni

Genova. «Anche ieri in Liguria sono stati somministrati oltre 15 mila 700 vaccini, mentre lunedì 31 alle ore 23 ripartirà un nuovo OpenDay per chi, sopra i 18 anni, vuole volontariamente prenotare un vaccino AstraZeneca o Johnson. Il generale Figliuolo ha anche chiesto di eliminare le fasce d’età, ci stiamo lavorando e dal 7 giugno le vaccinazioni potrebbero già essere aperte per tutta la popolazione, procedendo per scaglioni di 5 anni al giorno in base all’età. In queste ore c’è stata anche l’approvazione dell’Ema per la vaccinazione della fascia 12-15 anni e per questo stiamo predisponendo, coinvolgendo anche i pediatri di famiglia, la vaccinazione per gli under 16». Così il governatore della Regione Liguria Giovanni Toti nel punto stampa sul Coronavirus.

