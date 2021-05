Coronavirus, visita del sottosegretario Costa a Sanremo: “Associazioni fondamentali per gestire tensioni sociali”

Sanremo. “Credo che se nel nostro Paese c’è stato un momento in cui le tensioni non sono sfociate in qualcosa di più serio e grave, è grazie al grande lavoro delle associazioni di categoria nel gestire queste situazioni di difficoltà. Dobbiamo essere grati”. A dirlo stamani, al termine di un incontro con le categorie al Casinò di Sanremo è stato il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa (Noi con l’Italia). “Durante questa pandemia ognuno ha fatto la propria parte – ha aggiunto – dando un contributo importante e quello delle associazioni di categoria, sicuramente è stato fondamentale”.

