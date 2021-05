Sanremo. Anche il Santuario Diocesano Madonna della Costa aderirà all’iniziativa che ha coinvolto in modo speciale tutti i santuari: perché, come ha detto il Papa, si facciano promotori presso i fedeli, le famiglie e le comunità della recita del rosario per invocare la fine della pandemia, tramite l’intercessione della Vergine.

... » Leggi tutto