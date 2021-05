Manutenzioni, Comune stanzia 196mila euro per la messa in sicurezza di via Robino

Genova. Approvato dalla giunta comunale, su proposta dell’assessore ai Lavori Pubblici e alle Manutenzioni Pietro Piciocchi, il progetto di fattibilità tecnico-economica dell’intervento per la mitigazione del rischio di caduta di detriti e massi dalla scarpata a monte di via Robino, dal civico 100 all’innesto su via Loria e viale Centurione Bracelli, nel Municipio Bassa Val Bisagno. L’intervento, dal costo di 196.000 euro, è finalizzato alla mitigazione del rischio idrogeologico lungo la scarpata presente a monte del tratto terminale di via Robino, sulle alture del quartiere di Marassi a valle del quartiere del Biscione.

... » Leggi tutto