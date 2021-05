Ppi di Albenga, Ciangherotti (FI): “Turisti scelgono la Riviera anche per le strutture sanitarie, ma questa resta inutilizzata”

Albenga. “Finalmente stanno tornando i turisti e, con loro, vengono al pettine i problemi che da troppo tempo affliggono la Riviera, a cominciare dalla chiusura del punto di primo soccorso dell’ospedale di Albenga. Anche ieri, mi è stato segnalato, alcuni turisti che avevano bisogno di cure sanitarie si sono recati all’ospedale Santa Maria di Misericordia non sapendo della chiusura del punto di primo soccorso trovandolo, ovviamente, non utilizzato”. A segnalarlo è Eraldo Ciangherotti, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale ad Albenga e consigliere provinciale.

