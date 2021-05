Tragedia del Mottarone, presidente Toti: «Liguria vicina ai piemontesi in giornata di lutto»

Genova. «La Liguria è vicina a tutti i piemontesi in questa giornata di lutto per ricordare le vittime della tragedia della funivia Stresa-Mottarone. I nostri pensieri sono rivolti ai familiari di chi ha perso la vita e al piccolo Eitan, unico sopravvissuto. Nessuno potrà mai dimenticare quanto è accaduto. L’auspicio è che il procedimento in corso consenta di individuare quanto prima le responsabilità e fare giustizia». Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti a nome di tutta la Giunta, ad una settimana dalla tragedia della funivia in cui sono morte 14 persone.

... » Leggi tutto