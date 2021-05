Ventimiglia, tutti i progetti dell’amministrazione Scullino: chiesti finanziamenti per 35milioni di euro

Ventimiglia. Diciannove progetti per 35milioni di euro. E’ la lista di elaborati di altrettante opere pubbliche che il sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino ha inviato alla Regione Liguria chiedendo che la città di confine venga inserito nella “Programmazione regionale degli interventi strutturali e di manutenzione straordinaria, monitoraggi e progettazioni in materia di viabilità e mobilità ciclistica”, come previsto dalla delibera numero 336 della giunta regionale ligure.

Tra questi spiccano: un parcheggio interrato al centralissimo mercato coperto; la realizzazione della cosiddetta “Tanovia” e la costruzione di una nuova passerella alla foce del Roja. Ma ci sono anche parcheggi per le frazioni, allargamento di marciapiedi e la riqualificazione dell’area di ponte san Ludovico, al confine con la Francia.

... » Leggi tutto