Imperia. I numeri dell’epidemia da Covid-19 sono per fortuna in rapida discesa e dunque anche il numero di persone che necessitano di cure legate all’infezione. Il 31 maggio sarà l’ultimo giorno di attività per la struttura Covid di Colle di Nava, organizzata e resa operativa da Asl1 e la Coooperativa “Il Faggio” in pochissimi giorni.

