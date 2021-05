Covid in Liguria, avvio di vaccinazione nei luoghi di lavoro: costituita la commissione di valutazione

Genova. È stata costituita la commissione di valutazione che si insedierà nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 31 maggio, tenuta a valutare le domande pervenute per l’avvio della vaccinazione nei luoghi di lavoro, in attuazione delle “Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome l’8 aprile 2021 (Circolare del Ministero della Salute n. 15126 del 12/04/2021).

