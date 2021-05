Sanremo vara il bilancio, entrate giù di 6 milioni. Biancheri: «Pareggio raggiunto senza alzare le imposte»

Sanremo. Il consiglio comunale vara il bilancio di previsione 2021-22-23. La pratica, di fondamentale importanza per Palazzo Bellevue, è stata approvata con il voto favorevole della maggioranza e l’astensione delle opposizioni. Il bilancio esposto dall’assessore alle Finanze Massimo Rossano è da lacrime e sangue: il dato più significativo sono quei -6 milioni di euro che mancano all’appello rispetto all’anno scorso, ripercussione diretta sulle casse pubbliche degli effetti negativi dell’emergenza Covid. Nonostante i numeri impietosi su Casinò (-1,6 milioni di utili lordi), parcheggi (-1 milione), Casa Serena (-1,5 milioni), il bilancio chiude in pari senza che siano messe “le mani nelle tasche dei cittadini”, come si usa dire in politica. Per tappare la situazione sono stati determinanti i 9,3 milioni di euro arrivati dallo Stato sul 2020 e la messa in vendita di Casa Serena.

