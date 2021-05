Vigile di quartiere ad Albenga, Ciangherotti al Comune: “Le risorse umane sono più che sufficienti”

Albenga. “Il vigile di quartiere è una figura autorevole ma non per l’Amministrazione Tomatis che ha bocciato la proposta del centrodestra di istituire un ‘Bobby’ ingauno’. In altre città italiane ha già consentito di raggiungere obiettivi importanti, tra tutti il miglioramento delle condizioni di vivibilità di ogni quartiere cittadino. Per attività legate a particolari fenomeni di ‘allarme sociale’, l’agente di quartiere opera congiuntamente a nuclei specializzati”.

... » Leggi tutto