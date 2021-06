Chiavari. “I sentieri del mare” è il nome del progetto promosso dal Comune di Chiavari e organizzato dall’ASD Chiavari Nuoto in collaborazione con CAI, LIPU Tigullio e il FIE, rivolto a ragazzi con ridotte abilità motorie o con disabilità intellettiva che prevede un calendario di attività da svolgere durante l’estate all’aperto, sul lungofiume, in passeggiata o in collina.

