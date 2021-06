Covid, Tosi (Pd) scandisce il tempo alla Regione: “Subito al lavoro per terza dose e riapertura dei reparti ospedalieri”

Liguria. Il capogruppo regionale del M5S Fabio Tosi nell’odierna seduta consiliare ha indicato il cronoprogramma da attuare in ambito sanitario: “Sono quattro i nodi da affrontare quanto prima nelle sedi opportune con spirito costruttivo: la copertura vaccinale per gli operatori turistici, la programmazione della possibile terza dose, l’abbattimento delle liste d’attesa e la riapertura in tempi celeri dei Punti di primo intervento di Albenga e Rapallo”.

