Genova. “La giunta Toti prima dice di aver messo la viabilità autostradale al sicuro da disagi, ma poi non ha la relativa documentazione per comprovare quanto dichiarato. Surreale che per avere contezza degli incontri, un consigliere regionale debba rivolgersi al ministero”. Lo dichiara il capogruppo regionale del M5S Fabio Tosi.

