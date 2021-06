Caricamento, manifestazione sotto la statua di Rubattino: “Basta simboli fascisti e colonialisti”

Genova. Decine di persone hanno risposto all’appello di Genova che osa per una manifestazione sotto la statua di Raffaele Rubattino in piazza Caricamento. Un presidio convocato il 2 giugno, festa della Repubblica, per dire basta alla “celebrazione di un passato fascista e coloniale” dopo che la Questura aveva posto limitazioni alla protesta organizzata in Carignano contro il monumento a Giorgio Parodi, cofondatore della Moto Guzzi ma anche aviatore volontario nella campagna d’Africa.

