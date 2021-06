Giacomo Aicardi, Associazione Giovani Alassio: “Un piccolo gesto per ricompensare l’enorme impegno della Croce Bianca”

Alassio. L’Associazione Giovani Alassio è stata la promotrice della partita amichevole tra Baia Alassio e Sona, disputata questa sera allo stadio Ferrando; insieme a diversi partner, ha organizzato l’evento.

Il presidente dell’associazione, Giacomo Aicardi, dichiara: “Siamo contentissimi di poter ospitare il Sona Calcio qua ad Alassio, di ospitare Douglas Maicon. Per me, da tifoso interista, è un’emozione doppia. Oggi non è un giorno a caso: è il 2 giugno, è la festa della Repubblica, e speriamo che sia anche la festa di un inizio al ritorno alla normalità. Oggi sarà bellissimo vedere di nuovo i tifosi sugli spalti ad assistere ad un evento sportivo e speriamo che più si andrà avanti col tempo più ci siano occasioni per manifestazioni come questa”.

