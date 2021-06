Giornata mondiale della bicicletta, a Genova pedalata di gruppo sulla pista ciclabile

Genova. In occasione della Giornata mondiale della bicicletta la città di Genova aderisce all’iniziativa nazionale Bikeitalia Day promossa da Bikeitalia.it per celebrare l’impatto positivo della bicicletta sulla vita di tutti, pensata per coinvolgere sia chi già conosce i vantaggi di questo mezzo di trasporto sia chi non li conosce ancora. L’iniziativa coinvolge oltre 60 città italiane che pedaleranno insieme per un mondo più sostenibile.

... » Leggi tutto