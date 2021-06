Genova. Verrà lanciata oggi con un’iniziativa in piazza De Ferrari la campagna Adulto e vaccinato, come la scritta che aveva il presidente ligure Giovanni Toti sulla maglietta con cui è andato a vaccinarsi venerdì scorso alla Fiera e come il progetto di un gruppo di giovani genovesi in favore della Croce Rossa, di cui l’infettivologo Matteo Bassetti è stato uno dei primi testimonial.

