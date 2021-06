Baia Alassio-Sona, Maicon in esclusiva: “Sempre bello giocare, spero di aver divertito il pubblico sugli spalti”

Un’iniziativa degna di nota con uno scopo nobile e dei protagonisti tutti da raccontare. Si potrebbe riassumere utilizzando questi toni la partita andata in scena a scopo benefico tra Baia Alassio e Sona, squadre di categorie differenti che si sono affrontate per raccogliere dei fondi da devolvere in seguito alla Croce Bianca di Alassio. Il protagonista indiscusso della serata è stato Douglas Maicon, calciatore ex Inter che ha permesso all’appeal del match di crescere a dismisura, attirando anche un consistente numero di alassini sugli spalti del Ferrando.

