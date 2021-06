Genova. Un contributo concreto per la ripartenza del settore dell’intrattenimento in Liguria. Con questa finalità Enel Energia e l’Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (Agis) , che in Liguria conta circa 140 associati, hanno siglato un’intesa che prevede una consulenza mirata per ottimizzare i costi energetici sostenuti dalle aziende dello spettacolo.

... » Leggi tutto