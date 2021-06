Sanremo, budget da record per la nuova campagna promozionale del Comune: obiettivo 10 milioni di contatti

Sanremo. E’ stata presentata questa mattina a Palazzo Bellevue, dell’assessore al Turismo Giuseppe Faraldi e dei rappresentanti del Tavolo del Turismo (Marco Sarlo, Silvio Di Michele, Sergio Scibilia), la nuova campagna di promozione turistica che la Città dei Fiori vuole mettere in campo per attirare presenze nell’estate prossima ventura, cercando di fare breccia nelle intenzioni dei turisti per convincerli a scegliere Sanremo quale destinazione per le proprie vacanze. Una campagna con numeri da record: 230 mila euro di budget (10 volte quello dell’anno passato) e un obiettivo da 10 milioni di contatti nel mondo.

