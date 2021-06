Vaccino Covid per tutti in Liguria: ecco il calendario ufficiale delle prenotazioni

Genova. È stato ufficializzato il calendario delle prenotazioni del vaccino anti-Covid per tutte le fasce d’età in Liguria. In sostanza dal 10 giugno in poi tutti i liguri potranno prenotarsi per ricevere il vaccino Pfizer o Moderna. Un’accelerata arrivata in serata dopo che Toti in mattinata aveva espresso dubbi sull’opportunità di partire subito, come fatto invece da altre Regioni. Le rassicurazioni della struttura commissariale sulla disponibilità di dosi hanno indotto a mettere a punto il piano, sia pure con forme di cautela per evitare disservizi e assembramenti.

... » Leggi tutto