Albenga, un gazebo di Fratelli d’Italia in piazza contro il Nutriscore

Albenga. In piazza del Popolo ad Albenga sabato 5 giugno dalle 9 alle 13 verrà allestito un gazebo organizzato dal presidente di fratelli d’Italia Roberto Crosetto insieme ai militanti di Fratelli d’Italia per porre all’attenzione il tema del Nutriscore. “Siamo il primo partito – spiegano da FdI – che a livello nazionale ha portato il tema della difesa dei prodotti italiani in parlamento. Dal 2020 FdI ha presentato due mozioni per impegnare il governo italiano ad intraprendere iniziative a tutela del made in Italy, al fianco del mondo agricolo e di tutto il settore primario, in difesa della qualità, della tradizione e della salute alimentare”.

