Albisole, in spiaggia con le stesse regole dello scorso anno: tornano paletti e sacchetti a stabilire gli spazi dei bagnanti

Albisole. Tornano, nelle spiagge libere di Albisola Superiore, gli stalli che separano i bagnanti divisi in gruppi o per singole persone. Le cinque spiagge libere della città per la stagione balneare alle porte saranno così aperte e organizzate in spazi delimitati da picchetti di legno e da corde così come lo scorso anno. A differenza dell’estate passata, però, non verrà allestito alcun servizio di sorveglianza e di filtro all’ingresso: la fruizione delle spiagge sarà regolata da apposita cartellonistica.

