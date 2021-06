Coronavirus, la Regione stanzia 10,4 milioni per risarcire le Rsa dopo l’emergenza

Genova. La giunta regionale, su proposta del presidente e assessore alla Sanità Giovanni Toti, ha stanziato 10 milioni e 440 mila euro a livello regionale per ristorare le strutture private accreditate residenziali (Rsa) dedicate agli anziani, ai disabili, ai pazienti psichiatrici e con dipendenze. Si tratta di una compensazione a fronte della mancata produzione (in particolare la riduzione del numero degli accessi), dell’acquisto di dispositivi di protezione individuale e in generale in relazione ai maggiori costi sostenuti nell’anno 2020 a causa della pandemia.

