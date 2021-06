Il ritorno dei francesi a Ventimiglia, onorevole Di Muro: «Accolta istanza, misura era necessaria»

Ventimiglia. Il primo mercato del venerdì con il ritorno dei francesi che, se abitanti in un raggio di 60 chilometri dal confine, possono raggiungere l’Italia senza tampone negativo o certificato di avvenuta vaccinazione anti Covid-19, è una boccata d’ossigeno per l’economia cittadina. Erano mesi, ormai, che non si registrava una presenza così numerosa di avventori al mercato settimanale: dallo scorso autunno, quando il lockdown italiano e quello francese avevano doppiamente penalizzato la città di confine e l’intera provincia in generale.

