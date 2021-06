Monumento Pertini, Di Tullio (Pd): “Una statua avrebbe riportato alla memoria la sua persona”

Savona. E’ stata inaugurata sabato 2 giugno, in occasione della festa della Repubblica, il monumento dedicato all’ex presidente della Repubblica Sandro Pertini. Il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio aveva detto da subito di non volere la raffigurazione del suo busto ma un “monumento astratto che non offre una visione fisica, perchè non amava essere rappresentato, ma una serie di valori e frasi che rispecchiano il suo pensiero”.

