Relax, sushi e after dinner a bordo piscina. Inaugurato a Sanremo il Somo Lounge

Sanremo. Cocktail a bordo piscina, dj set e cucina raffinata in cui i sapori della tradizione incontrano quelli esotici del fascinoso Oriente. E’ stato inaugurato ieri il ristorante Somo Lounge, estensione sanremese del celebre ristorante romano Somo Restaurant. Un progetto giovane, nato per volontà di Lorenzo Leuzzi, executive chef del locale che sorge nel complesso vista mare dell’Hotel Napoleon in corso Marconi, 56.

