Si è spenta dopo una lunga malattia la professoressa Barbara Pertini: “Persona solare che adorava i suoi ragazzi”

Valbormida. Era molto conosciuta per essere stata insegnante di educazione fisica con una carriera maturata in Valbormida, ma l’impronta più grande l’ha lasciata a Cairo dove è restata per tantissimi anni fino alla pensione. Ma la storia di Barbara Pertini, che da oggi lancia un vuoto nell’entroterra savonese, è fatta anche di grande attivismo nell’associazionismo e nel sociale: Barbara infatti è stata anche membro dello Zonta Club per anni.

