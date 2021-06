Covid, Coldiretti: «In Liguria crescono le persone in difficoltà economica»

Genova. «L’emergenza Covid, a livello nazionale, ha fatto salire a 5,6 milioni le persone in povertà assoluta, un milione in più in un anno con il record negativo dall’inizio del secolo». E’ quanto emerge dall’analisi di Coldiretti su dati Istat relativi al 2020 divulgata in occasione dell’ultimo rapporto dell’Ilo, l’Organizzazione internazionale per il Lavoro secondo il quale la pandemia da Covid-19 ha fatto precipitare nella povertà oltre 100 milioni di lavoratori, colpendo soprattutto America Latina, Europa e Asia centrale. In Italia più di una famiglia su quattro (28,8%) ha dichiarato un peggioramento della propria situazione economica nel 2020 rispetto all’anno precedente e il deterioramento della situazione economica ha colpito di più le regioni ricche del Centro (30,5%) e del Nord (28,8%) rispetto al Mezzogiorno (27,7%). Tra le regioni del nord, la Liguria ha registrato 18mila famiglie in più in povertà nel 2020, secondo i dati di Demoskopica.

