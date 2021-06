Dolceacqua. La profonda passione per la fotografia, il cinema e il viaggio spinse, nel 1994, il falegname Eugenio Andrighetto ad aprire il Visionarium di Dolceacqua per far scoprire le bellezze del mondo alle persone che non potevano permettersi di viaggiare. Dopo un anno e mezzo di pandemia, finalmente, da maggio l’attrazione è di nuovo aperta al pubblico.

